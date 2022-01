Ez évben a gyerekeknek, családoknak szóló hagyományos programokon túl megújítják, interaktívvá teszik a foglalkozásokat,. Van két, motorral, szenzorokkal felszerelt lego robotjuk, Vernie és Frankie, ezekkel való ismerkedést beépítik a programokba, foglalkozásokba, a most pénteki farsangi játszóházon is találkozhatnak velük. A foglalkozásokat tablethasználattal is színesítik. A fiataloknak szól az áprilisra tervezett Shakespeare fesztivál is.