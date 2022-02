– A kormány támogatja a jászfényszarui ipari park teljes közműfejlesztését, ahol olyan cégek működnek, mint a Thyssenkrupp vagy a Samsung – jelentette ki Palkovics László csütörtökön Jászfényszarun, ahol megbeszélést folytatott a cégek, a város és a térség vezetőivel. Az innovációs és technológiai miniszter a polgármesteri hivatal dísztermében tartott sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a mostani egyeztetésen az ipari parkban működő vállalatok vezetői újabb igényeket fogalmaztak meg, melyeket a kormány szintén támogat.

Szólt arról is, hogy folytatódik a vasúti és közúti közlekedés korszerűsítése.

Ez utóbbi érinti többek között a 32-es főút fejlesztését is. A tárcavezető a megfelelő infrastrukturális hálózat biztosítása mellett kiemelte a szakképzés fontosságát is.

– A kormány az elmúlt tizenkét évben komoly gazdaságfejlesztő programot határozott meg, Jászfényszaru ennek a tükörképe – mondta Pócs János. A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott a vállalkozóknak.

Hangsúlyozta: a megye gazdasági erejének hatvanöt százalékát a Jászság teszi ki, amelynek a legerősebb gazdasági pillére Jászfényszaru.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztéséről tartott előadásában szólt többek között a száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő ipari park létrehozásának előzményeiről, az ott működő cégek fejlesztési terveiről.

Jászfényszaru egyszerre a tradíció, az innováció és az emóció városa. A gazdaság szereplőinek növekvő igényei megalapozzák a további fejlesztéseket, melyek újabb munkahelyteremtő beruházásokat eredményeznek

– tette hozzá.

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter (balra), Pócs János, Győriné dr. Czeglédi Márta Fotó: Illés Anita

A fejlesztési program elemei között szerepel például a Felső-Jászság Innovációs Központ létrehozása, elektromos alállomás megépítése, ivóvíz- és szennyvízelvezetés-bővítés, iparcsarnok építés, bérlakásprogram, úthálózatbővítés, a 3106-os út csomóponti fejlesztése és kerékpárúthálózat bővítése is.

A jászsági látogatása után a megyeszékhelyre érkezett Palkovics László, aki az Észekkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosaként vett részt munkaértekezleten a megye és a város döntéshozóival.

Berkó Attila kormánymegbízott, Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere mellett a megye országgyűlési képviselői ültek asztalhoz a kormánybiztossal, a megbeszélést a résztvevők kivétel nélkül tartalmasnak és hasznosnak ítélték meg.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő kiemelte, hogy egyik fontos kérdésként az M4-es Törökszentmiklósig tartó szakaszáról esett szó.

Bízunk benne, hogy sikerült meggyőznünk a miniszter urat arról, hogy év végéig díjmentesen lehessen használni a gyorsforgalmi út új részét

– emelte ki a megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője.

Berkó Attila kormánymegbízott, Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere mellett a megye országgyűlési képviselői ültek asztalhoz a kormánybiztossal Fotó: Mészáros János

A témával kapcsolatban F. Kovács Sándor rámutatott, hogy a megyében vannak még olyan települések, melyek nem érhetők el a gyorsforgalmi úttal. Ezért öröm a térségben élők számára, hogy az út építése folytatódhat. A 3. választókörzet képviselője hozzátette, hogy a megbeszélésen szó esett a szintén nagyon hangsúlyos, úgynevezett V0-ás vasúti vonal fejlesztéséről, valamint arról, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen létrejön egy hidrológiai központ a Tisza-tónál, mely annak élővilágát, további fejlesztését fogja kutatni és tudományos szempontból megalapozza a tó élettartamának növelését.

A megbeszélésen szó esett továbbá munkahelyteremtő beruházásokról, gazdaságfejlesztésről, arról, hogy a kevésbé fejlett részekre különös figyelmet kell fordítani.

Ahogy Herczeg Zsolt, a 4. számú körzet képviselőjelöltje kiemelte, nagyon fontos számára, hogy a Tiszazug fejlődjön.

– Köszönjük, hogy számíthatunk a miniszter úr támogatására – emelte ki Mezőtúr polgármestere.

Palkovics László pedig azt a munkát köszönte meg, melynek eredményeképpen a fejlődés jól látható.

Az elmúlt három évben jó irányt vett az ország keleti országrésze, mondhatjuk, hogy Észak-Nyugat Magyarország színvonalát elérhetjük, ami a gazdaság és ipar fejlettségét illeti. A megye adatai, eredményei is maximálisan ezt támasztják alá

– hangsúlyozta a tárcavezető. Kiemelte, a vasúti hálózat- és gördülőállomány fejlesztésben is komoly munka kezdődik.

Az elkövetkező hat évben Magyarország nagyjából hatezer milliárd forintot fordít erre a két célra. Kétharmadát az infrastruktúrára, kétezermilliárd forintot pedig a személyszállításra alkalmas eszközök gyártására. Mindennek pedig fontos állomása lehet Szolnok, ez pedig azt is jelenti, hogy a szakképzés is komoly fejlesztések előtt áll. Ami pedig az M4-es gyorsforgalmi út elkészült szakaszát illeti, azt mondhatom, hogy amennyiben a pénzügyminisztérium is úgy ítéli meg, év végéig valóban díjmentes lesz az út használata. Márciusban pedig letesszük a további szakaszok alapkövét

– tette hozzá Palkovics László.