Ezt emelte ki a Fidesz-KDNP Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje is a pénteki mezőtúri sajtótájékoztatóján.

Ahogy Herczeg Zsolt rámutatott, a Fidesz-KDNP megbecsüli a nyugdíjasokat, hiszen ők is részt vettek hazánk felépítésében. Ezért is hozta meg Magyarország kormánya azt a döntést, hogy a nyugdíjprémium mellett a tizenharmadik havi nyugdíjat is visszaadja nekik.

– Mi is kiemelt tisztelettel és megbecsüléssel fordulunk a régiónk, körzetünk nyugdíjasai felé, éppen ezért örülünk ennek a döntésnek.

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a nyolcvanezer forintos nyugdíjprémium mellé a napokban a tizenharmadik havi nyugdíjat is folyósítják

– hangsúlyozta a jelölt.