– Dinamikus a fejlődés, nagy jövőt látok a település előtt. Utakra is készülnek tervek, ezeket pályázati forrásból valósítanánk meg – emelte ki. A Zsófiánál lévő balesetveszélyes csomópont kapcsán több alkalommal egyeztettek a Magyar Közút Zrt. munkatársaival, erről hírportálunkon is beszámoltunk. Akkor sebességkorlátozó tábla, körforgalom vagy járműosztályozó csomópont kiépítéséről is szó esett. A tervek elkészültek, remélik, a közút is befogadja, s az építkezés mihamarabb elkezdődhet. A város jó kapcsolatot ápol a helyben működő vállalkozásokkal, az ipari park területét tovább bővítik.