A Magyar Falu Program keretében öt pályázatot nyújt be idén a kistelepülés önkormányzata – számolt be hírportálunknak Pásztor Imre. A polgármester úgy tájékoztatott: ezek előkészületei jelenleg is zajlanak.

Ebben az esztendőben a temetői infrastruktúra fejlesztését, elsősorban a vizesblokkok felújítását és szeméttárolók kialakítását tűzték ki célul.

A beruházásokra hatmillió forintos keretösszeg áll a rendelkezésükre. A legnagyobb fejlesztés azonban a falu súlyosan károsodott kazánházának és raktárának rendbetétele lenne.

Immár két éve, hogy a polgármesteri hivatal mellett álló kazánházunk leégett. Ennek helyreállítására ugyancsak szeretnénk forrást találni.

– Épületfelújításra tízmillió forintot határoztak meg a projektben. Nagyon örülnénk ennek az összegnek, mivel ebből megoldhatnánk a létesítmény külső lemezborítását és a csatorna kiépítését. Ugyanakkor a teljes rekonstrukcióra már nem lenne elegendő ennyi pénz. A károsodott géptárolón eddig főként állagmegóvó munkákat végeztünk, de jó volna esztétikailag is javítani az állapotán – hangsúlyozta.

Pásztor Imre elárulta:

játszótérbővítést is tervez a hivatal, itt mintegy hatmillió forinttal számolnak. Ezenfelül kiemelt vállalás a szabadidőparkba tervezett járdaépítés.

Mint megtudtuk: a pályázati feltételek jóval kedvezőbbek a korábbiaknál, hiszen ezúttal nem csupán anyagköltségre, hanem munkadíjra is lehet pályázni.

– Eszközbeszerzés keretében homlokrakodógépet vásárolnánk. A járművet hótoláshoz, dűlőutak karbantartásához, valamint falevelek pótkocsira történő pakolásához használnánk. Erre szintén tízmillió forint a keret – folytatta a polgármester, aki elégedett a tavalyi év pályázati eredményeivel.

Szavai szerint az előző Magyar Falu Program kiíráson negyvenmillió forintot nyertek. Idén pedig összesen negyvenkétmillió forint értékű fejlesztésre nyújtják be pályázataikat. Március 1-jétől pedig elkezdhetik a múlt évi, sikeres projektjeik megvalósítását.