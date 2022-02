Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Díjat hagyományteremtő szándékkal 2019-ben alapította meg a megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos CONTACT MKSz.

A díj minden olyan megyei személynek, illetve szervezetnek adományozható, a civil közösség érdekében kifejtett példaértékű tevékenységének elismeréseként. Ez évben is számos jelölés érkezett be. Minden évben két magánszemélynek és szervezetnek adható az elismerés, idén azonban a Contact Mksz elnöksége plusz egy díjazottról is döntött.