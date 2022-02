– Hiszen a legtöbb esetben évek telnek el míg sikerélménye lesz az embernek benne. Ami azt jelenti, hogy megszerezte azt a fajta magabiztosságot, amikor is olyan tettre készen áll a közönség előtt, hogy nem tévedhet. Mindez azonban sokszor mégsem sikerül, hiszen bármikor előfordul egy malőr. Én már megtanultam ezt a helyzetet kezelni, így amikor bakizom, elviszem a fókuszt, amiből a legtöbb esetben a nézőnek fel sem tűnik a pontatlanság. Ezt nagyon jól tudom alkalmazni a Dumaszínházban is, ami alapvetően stand up színház, azonban egy kötetlen bűvészműsorral egybekötve igazán interaktív lehet.

Badár Tamást nem csak előadóművészként ismerhetjük hanem fotográfusként is, hiszen végzettségét tekintve számos kiállítással örvendezteti meg a nagyközönséget.

– Úgy gondolom, hogy a különböző művészeti ágak erősítik egymást – hangsúlyozta a fiatal tehetség.