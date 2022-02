Négy éve alakult meg a Házunk tája klub a városban. Rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, csoportfoglalkozásokat, tanulmányi kirándulásokat, melyek többek között azt a célt szolgálják, hogy a környezetkímélő szemlélet, az ökológiai gazdálkodás, a biológiai sokféleség megőrzése napi gyakorlattá váljon. Február 21-én rendhagyó klubfoglalkozásra jöttek össze a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol közös munkájuk gyümölcsét mutatták be.

Közel áll hozzánk a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia, mely az európai zöld megállapodás fő intézkedései közé tartozik – mondta köszöntőjében Nagyné Kiss Mária klubvezető. – Friss, kevésbé feldolgozott, fenntartható forrásból származó élelmiszert szeretnénk a családok asztalára tenni. Úgy gondolom, hogy a Házunk tája klub évek óta jó példát mutat ebben. Tavaly merült fel bennünk az ötlet, hogy jó lenne összegyűjteni a csoporttagok receptjeit. Először csak saját magunknak szerettük volna kinyomtatni, majd ezt továbbgondoltuk, így végül megszületett a Kertünkből az asztalunkra című kiadvány

– részletezte.

Mindannyian vallják, hogy a helyi ízeknek bizony nincs párja. Arra törekszenek, hogy kertjeikben sokféle zöldséget és gyümölcsöt megtermeljenek, így tavasztól késő őszig mindig friss alapanyag kerül a konyhába. Ennél takarékosabb, ökológiailag fenntarthatóbb gazdálkodás nincs. Az ökológiai gazdálkodás hívei – ha csak lehet – természetesen védik a növényeket a kártevőktől. Ennek egyik módszere, ha vetéskor, ültetéskor megfelelően társítják a növényeket.

A világjárvány rendkívül erősen tudatosította bennünk az egészségünk, az ökoszisztémák, az ellátási láncok, a fogyasztási szokások és a bolygó határai közötti összefüggéseket. Az aszályok, az áradások, erdőtüzek és az új kártevők gyakorisága folyamatosan arra emlékeztetnek, hogy az élelmiszerrendszerünk veszélyben van, ezért fenntarthatóbbá, valamint ellenállóbbá kell válnia

– osztotta meg gondolatait a kiadvány ajánlójában Nagyné Kiss Mária.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében be tudjuk mutatni a kertben termelt javak helyben történő felhasználást. A kiadvány tulajdonképpen a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiának a gyakorlati megvalósulása

– méltatta a közösség munkáját László Cecília, az Europe Direct Szolnok vezetője.

Az összeállításban a hagyományos ételek mellett természetesen újdonságok, különlegességek is szerepelnek. Az olvasó megismerheti például a krumplinudli, a birsalmasajt, a salátaleves, a mángold mártás, a sóágyon sült csirke és a sütőtökös édesburgonya-krémleves elkészítésének fortélyait is.

Tanulmányutakon bővítik ismereteiket a klubtagok

A járvány a klub működését is befolyásolta, hiszen lelkes tagjai a korlátozások miatt sokáig nem találkozhattak, ezért a közösségi oldalon létrehozott csoportban osztották meg egymással tapasztalataikat. A klubfoglalkozásokat hétfőnként tartják a művelődési házban. Egy-egy alkalommal a környezetbarát életmódhoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó témát dolgoznak fel, és megbeszélik az éppen aktuális kerti teendőket. Saját kis birodalmukból kitekintenek hazánk és Európa tájaira is. Legutóbb Bükkszentkeresztre szerveztek tanulmányutat, ahol Szabó Gyuri bácsi kertjében a gyógynövénytermesztés titkaiba pillantottak be. Az Európai Unió soros elnöki tisztségét jelenleg Franciaország tölti be, ezért az európai kitekintő során hamarosan francia napot szerveznek, melyen Franciaország tájaival, természetvédelmi területeivel és gasztronómiájával ismerkednek meg.