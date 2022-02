Az elmúlt években a Volánbusz Zrt.-nél lezajlott, és jelenleg is tartó járműbeszerzési programnak köszönhetően megyénk útjait is túlnyomórészt korszerű autóbuszok járják. A flotta jelentős része az utasok számára biztonsági övekkel is felszerelt, amelyek értelemszerűen nem csak dísznek kerültek oda.