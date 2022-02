A képviselők a csütörtöki plénumon határozhatnak a Szolnok Városi Óvodák Igazgatóságának, valamint a polgármesteri hivatal ellátó és szolgáltató szervezete leendő vezetőinek személyéről is. Továbbá részben pályázati támogatásból, valamint helyi forrásból a közeljövőben megújulhat a Baross úti Civil Ház, a Munkácsi úti orvosi rendelő, és elkezdődhet a bringapálya-beruházás is – amennyiben a városanyák és -atyák ezeket az előterjesztéseket is megszavazzák csütörtökön.