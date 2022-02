– Szolnokon születtem. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jártam, és ez idő tájt tanultam meg úszni a legendás Gulyás Jancsi bácsinál, a Véső úton. Apu kijárt a MÁV-meccsekre, s míg ő a focit nézte, én addig átsétáltam a szomszédos strandfürdőbe. Mondanom sem kell, hogy az első úszóleckéim idején apu alig látott valamit a futballmérkőzésekből, mert gyakorta át-átpillantgatott aggodalmaskodva az uszodába, mondván, mi történik odaát, a mély vízben velem. Végül megnyugodhatott, hiszen fennmaradtam a vízen, a karcsapásokat és a lábtempókat is megtanultam, sőt, középiskolás koromig még versenyszerűen úsztam is. A tanulást aztán fontosabbnak ítéltem meg, de amatőr szinten továbbra is a medencék közelében maradtam. Jó pár évtizednyi hobbiúszást követően manapság masters úszóversenyeken szerepelek – árulta el az egyéb testmozgásokban is járatos gyermekorvos.