Egyházi épített örökség védelmét célzó beruházás során megújult a hunyadfalvi kis iskolakápolna teteje a Római Katolikus Egyháznak köszönhetően. A kápolna tetőzete már nagyon elöregedett, volt olyan rész, ahol be is ázott, így nagyon ráfért a renoválás. A kivitelező már végzett az épület belső terének kifestésével is.