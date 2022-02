A lepusztuló, üres porták, házak problémája mellett a másik gond az, hogy ismeretlenek zsákszámra hordják oda a szemetüket is. Ez egyrészt már a szomszédokat, környékbelieket is nagyon zavarja, másrészt a településképet is jelentősen rontja. Múlt hónapban Tiszapüspöki „újtelepi” részén szedtük össze a szemetet, onnan legalább húsz köbméternyi illegális hulladékot szállítottunk el. Azt tapasztaljuk, hogy az otthagyott konténer nagyban segíti a településrész tisztán tartását – számolt be az akcióról Bander József.