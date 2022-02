Szabó István imádja a veteránautókat. A teljesség igénye nélkül volt már Zaporozsece, egy Citroen "kacsával” is feltűnősködött, de még egy háromkerekű Reliant Robinnal is járta Szolnokot. Mindezek mellett évekig a terepjárós életből is alaposan kivette részét, manapság pedig új autós sport csábította el, roncsderbi versenyeken indul. Egyre jobb eredményekkel.