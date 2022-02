Több alkalommal is körbejártuk a szennyvízhálózat kiépítésének témakörét. Akkor az aggályok is szóba kerültek, ám ahogy telik az idő, egyre inkább a beruházás mellett döntenének a Tiszazugban. Hosszas munkálatokkal kell számolni, amíg el nem készül a beruházás, ám dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt polgármestere mindezekkel együtt is azt reméli, a közművesítés hatására a beköltözési kedv is megnőne. A tapasztalatok szerint ugyanis sokan érdeklődnek erről, mielőtt lakhelyül választanák a falut. Az eredeti elképzelések szerint a Tisza alatt vezették volna a csöveket a tiszakécskei tisztítótelepre, ezt végül elvetették, és egy költséghatékonyabb megoldásban gondolkodtak. Akkor még az arborétum mögötti szikes területet nézték ki, jelenleg viszont úgy tűnik, erre sem lenne szükség.