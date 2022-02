Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője nemcsak a munkájából igyekszik kihozni a legtöbbet, hanem a hobbijaiból is. Legutóbb például egy grillázstorta-készítő napon vett részt, ahol megcsillogtatta kreatív oldalát.

Nagyon szeretek sütni-főzni. Mivel a férjem és a gyermekeim is édesszájúak, ezért hétvégente valamilyen sütemény mindig kerül az asztalra

– mesélte mosolyogva Gulyás Ferencné.

– A tortakészítésnek már hagyománya van nálunk a családi összejövetelekkor. Viszont a grillázstorta szinte teljesen eltűnt az utóbbi időben, miközben anno esküvőkön, házassági évfordulókon, születésnapokon természetesnek számítottak ezek a csoda szép, míves, kézműves termékek. Mindig is szerettem volna elsajátítani a csínját-bínját, ezen vágyamnak többször is hangot adtam családom körében. Férjem karácsonyi ajándékként beíratott egy grillázstorta-készítő napra. Örömteli volt megtanulni a grillázskészítés alapjait, és megelégedésemre egy kifejezetten mutatós kosárformát sikerült alkotnom, melybe különböző virágok is kerültek. Azt gondolom, hogy olyan szinten el tudtam sajátítani a technikát, hogy kisebb dolgokat már tudok készíteni majd a születés- és ünnepnapokra. A későbbiekben pedig a különféle díszítőtechnikákkal is szeretnék megismerkedni – tette hozzá.

A kézműveskedés egyébként sem állt messze az óvodapedagógustól, aki korábban a gyermekekkel rendszeresen készített apróbb tárgyakat, míg csoportban dolgozott.

– A grillázstorta-készítésben új, hosszan tartó elfoglaltságra leltem – mondta Gulyás Ferencné, akitől megtudtuk: a Madarász Imre Egyesített Óvoda kilenc tagintézményében jelenleg a farsangok zajlanak, sajnos szülők nélkül.

Márciustól kezdődnek azok a programok, melyek a korábbi években is népszerűek voltak. Továbbá jó gyakorlatokat mutatunk be a Nemzeti Tehetség Program pályázatai, illetve a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács programjai keretében a térség szakembereinek. Április 13-ra tervezzük a nagy szakmai fórumunkat a digitális kompetenciák fejlesztésének jegyében. Reméljük, hogy tavaszi programjainkat már a szülők jelenlétében tarthatjuk meg óvodáinkban

– reménykedett Gulyás Ferencné.