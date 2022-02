Ha feltennénk a kérdést a családoknak, hogy mikor érzik úgy, hogy kerek az életük, valószínűleg különböző válaszok születnének. Ám vannak olyan közös pontok, melyek minden családban ott vannak. Így például, hogy egészségesek, van munkájuk, vannak nagyszülők, szülők és gyerekek, utóbbiak számára adott a biztonság, a megfelelő fejlődési lehetőség

– kezdte köszöntőjében dr. Kállai Mária.

A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy mindezeket biztosítják a bölcsődék, óvodák és iskolák, melyeket pedig az ország-, illetve a városok vezetésének kell megteremteni.

Sok területen bizonyította már kormányunk, hogy számára első a család, Mindennek részeként felelősséget érez az iránt, hogy az országban pontosan annyi bölcsőde legyen, amennyire szükség van. Legyen szó kistelepülésről, vagy legyen szó egy megyei jogú városról

– hangsúlyozta a képviselő.

Harminchat kisgyermek ellátása lesz biztosított a most épülő bölcsődében Fotó: Mészáros János

Dr. Kállai Mária szavait a háttérben zajló munkálatok támasztották alá, Szolnokon a Temető úton ugyanis már elkezdődött a kivitelezés. A beruházás a megyeszékhely önkormányzatának „Temető úti bölcsőde újjáépítése” elnevezésű pályázatának köszönhetően valósul meg. E célra a város 635 millió forint összegű, száz százalékos intenzitású támogatásban részesült.

Gratulálok Szolnoknak ahhoz, hogy különböző elemekből, lépésről-lépésre tudatosan dolgozik azon, hogy mindig méltó legyen a korábban elnyert családbarát település címre. A bölcsőde újjáépítésével még több családnak teremt lehetőséget, hogy a szülők biztonságban tudhassák gyermekeiket. Ez most egy nagyon fontos, de nem az utolsó lépés ebben a munkában

– emelte ki a képviselő.

Bár még csak itt állunk a Temető úti építkezésnél, de meg kell említenem, hogy a Bajcsy úti kereszteződésben, a volt Hegedűs T. András iskola helyén is épül majd egy újabb bölcsőde. Ráadásul a bölcsődéknek lesz egy új szolgáltatása, mely szerint a különböző fogyatékkal élő kicsi gyermekeknek a speciális igényeit is kielégítik majd

– mutatott előre Szalay Ferenc.

A városvezető a jelen beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a tervek szerint jövő májusra elkészülő, három csoportos komplexumban harminchat gyermek kaphat majd megfelelő ellátást.

A Temető úton megvalósuló nevelési intézmény várhatóan jövő májusra készül el Fotó: Mészáros János

– A legfontosabb, hogy szülessenek gyerekek, de aztán épp annyira fontos, hogy a gyerekeket biztonságban tudhassák a szülők. Ez a hely alkalmas lesz erre, már csak azért is, mert Szolnok bölcsődei ellátórendszere az országban is példaértékű, a személyi- és szakmai feltétel adott, kiváló gondozónőink vannak. Ahogyan természetesen az óvónőinkre és pedagógusainkra is büszkék lehetünk. Köszönöm az önkormányzat munkatársainak, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. dolgozóinak és persze az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság kollégáinak, mindenkinek, aki szakértelmével azért dolgozott, hogy most itt lehetünk. Találkozzunk a bölcsőde átadóján is – tette hozzá a polgármester.