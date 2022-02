Az új piaci üzletsornak lesz saját mellékhelyisége, de miután a Liget ezen részén nyári sporttevékenységre számítunk, valamint idén év végétől reményeim szerint a jégpályának is ez lenne a helyszíne, ezért a régi szociális blokk átfogó felújítását rendeltük meg, illetve új részekkel is bővül az épület. Lesz majd baba-mama szoba, mozgáskorlátozottaknak mellékhelyiség, valamint a Liget felügyeletéhez egy önálló gondnokszoba is helyet kap

– közölte Sallai Róbert Benedek polgármester.