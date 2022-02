Idén folytatódik a szolnoki játszóterek felújítása. Tavaly új arculatot kapott többek között a Moha úti, a Gerle úti, a Mátyás király úti és a Tiszaligeti játszótér is. A sort most a Dobó István úton található játszótéren folytatják, mely az idén új kerítést és játszóeszközöket is kap – tájékoztatott közösségi oldalán Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc.