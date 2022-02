A Zagyva töltésének három, a Tisza védvonalának pedig egy szakasza épült ki összesen 11,1 kilométer hosszban az előírt magassági biztonságnak megfelelő szintre. A beruházás részeként megújultak a kapcsolódó zsilipek, a szivattyútelep.

Továbbá európai viszonylatban is egyedülálló árvízvédelmi gyakorlópálya létesült Szolnokon.

A projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában valósult meg, az Európai Unió és a magyar állam mintegy 9 milliárd forintos támogatásával. A zagyvarékasi művelődési házban megtartott záró­rendezvényen a beruházást dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Kurucz László Árpád, Zagyvarékas polgármestere méltatta. Köszöntőt mondott Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója, majd a fejlesztés részleteiről Csibrán Zoltán, a Kötivízig Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetője, valamint Varga Csaba, a kivitelező Magyar Vakond Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást.

Zagyvarékas térségében a Zagyva folyó mindkét oldalán átlagosan két méterrel magasították meg az árvízvédelmi töltést. A község belterületén egy vasbeton résfalból és vasbeton parapet falból álló szerkezetet építettek be, a mellette lévő területet pedig úgy alakították ki, hogy az sétányként is szolgál. Megújultak emellett az új kenderéri, a határ menti, a zámbori és pinczi, bogárzói zsilipek, megépült a nagyfenéki zsilip és szivattyúállás, szivattyútelep és gátőrtelepek korszerűsödtek. Szászbereken és Jászberényben mérőállomást is létesítettek.

A Tiszánál Tiszakécskén végeztek 500 méteren töltésfejlesztést, itt, valamint további 700 méteres szakaszon a töltés szilárd burkolatot is kapott.

A Szolnokon megépült Karcagi Gábor Árvízvédelmi Gyakorlópálya pedig lehetővé teszi az árvízi védekezés módszereinek gyakorlását.