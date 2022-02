Munkaerőhiány miatt az elmúlt években több komplett program szűnt meg a tiszazugi településen. Számos tevékenységet – például az oszlopöntést, a térkőkészítést vagy a nyílászáró-készítést – szüneteltetik. Nehézséget okoz a közterületek, önkormányzati tulajdonú telkek rendszeres karbantartása is. Utak kátyúzását, járdaépítést is terveztek, ám a munkások hiánya miatt ezek is akadozva működtek.