– A tűzeset miatt kórházba került, miután kiengedték, a rokonok biztosítottak neki szállást. Az alsó épületben nem volt áram, arra kellett egy ideiglenes megoldást találni, hogy beköltözhessen. De már elkezdték a elektromos óra szekrényét is beszerelni. A lakossági gyűjtés célja pedig az, hogy a sérült főépületet lakhatóvá tegyék. A ház falai statikailag rendben vannak, a födémet, a tetőt azonban újra kell építeni. A törmelékeket, cserepeket már eltakarították az udvarról is, a tetőt nejlonnal fedték be – számolt be a helyzetről a polgármester.