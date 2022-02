A város vállalja, hogy a Szolnok környéki településeken összegyűjtött adományok is továbbítja.

Szalay Ferenc ezúttal is kiemelte, továbbra is tudnak a Tiszaligetben az Ifjúsági Alapítványnál családokat fogadni, csak ehhez be kell jelentkezniük a városházára. Vannak már menekültek a Tiszaligetben, bár egyelőre még kevesen, a jelentkezések azonban érkeznek. Jelenleg is van kint például egy háromtagú család, a napokban érkezik egy négytagú család is. Ők szállást kapnak és egy darabig ellátást is. Mindenki nagyon gyorsan vissza szeretne menni az otthonába, tehát abszolút ideiglenesnek gondolják távollétüket. Így nagyon nem mindegy, hogy a háborúnak mikor van vége, mikor tudnak hazatérni Ukrajnába – jegyezte meg a polgármester.