Megyénk utazóközönségét is érintette, hogy idén hatszor rongáltak meg vagy loptak el vasúti kábelt a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső közötti pályaszakaszról. Az anyagi káron felül a vasúti közlekedést veszélyeztető rongálássorozat jelentős késéseket, vonatkimaradásokat okozott a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő vonatoknál is – tudtuk meg a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától.

A Sülysáp és Tápiószecső közötti szakaszon idén két alkalommal történt transzformátorlopás, a berendezés javítása hosszú, egész napos elhárítási idővel járt. A vonatok menetideje pedig 15–20 perccel meghosszabbodott.

Bár a MÁV-ra nézve minden egyes károkozásnak jelentős anyagi vonzata van, nem mehetünk el amellett sem, hogy a tolvajok hány ember életét nehezítik meg. Például ha a Rákosrendező és Nyugati pályaudvar közötti szakaszon ily’ módon idéznek elő mesterséges fennakadást, akkor nemcsak a váci vagy a ceglédi, hanem az esztergomi vonalon közlekedők sem juthatnak el időben az iskolába vagy a munkahelyre.

A vasúttársaság éppen ezért kiemelt feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez mérten csökkentse a kábellopások és rongálások számát. Például gyakrabban ellenőriznek, és a frekventált szakaszokon vagyonvédelmi jelenlétet szerveznek.

A rendőrséggel való együttműködés is fontos és eredményes.

Erre jó példa, hogy február 3-án a fővárosi Kolozsvári utca melletti vasúti töltésen két kábeltolvajt fogtak el a rendőrök. A tettesek mintegy százötven méternyi kábelt húztak ki, és ezzel közel négymillió forintnyi kárt okoztak.

A kommunikációs igazgatóság úgy tájékoztatta lapunkat: 2021-ben 143 kábelrongálás történt hazánkban, ebben persze benne vannak az átépítések, pályakarbantartások alatt álló vasúti pályaszakaszokon bekövetkező gondatlan kábelrongálások is. Jász-Nagykun-Szolnok megyében tavaly kilenc esetben észleltek különféle kábelrongálást Szolnoknál, Jászkisér és Jászladány, valamint Jászladány és Újszász között. Idén viszont ez idáig nem történt lopás vagy rongálás a megyében.

A felsővezetékben 25 kilovoltos feszültség fut, és már a megközelítése is halálos áramütést okozhat, így annak eltulajdonítása életveszélyes

– hangsúlyozta a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

– Az ilyen típusú bűncselekmények veszélyeztetik a vasúti közlekedés biztonságát, fennakadásokat, késéseket, valamint jelentős anyagi károkat okoztak, okoznak. A szabályozásnak és a vasúttársaság erőfeszítéseinek köszönhetően a fémtörvény előtti időszakhoz képest, 2014 óta jelentősen csökkent a kábellopások száma, emellett jelentősen kevesebb fémlopás is történt, ami főként a síneket, trafókat, jelzőtáblákat és fedeleket érinti. Csaknem tizedannyi a kábellopási esemény, mint a fémtörvény bevezetését megelőző időszakban. A vámhatóság is szigorúan ellenőrzi, sokszor közösen a MÁV szakembereivel a MÉH-telepeket, így nem éri meg legálisan átvenni a fémhulladékokat, aminek eredetét nem lehet igazolni, vagy egyértelműen vasúti infrastruktúrához köthető.

Javult a tendencia az utóbbi években

A vasúttársaság kommunikációs igazgatósága lapunknak küldött válaszában arra is kitért, hogy bár folyamatosan sikerül megőrizniük a fémtörvényt követő tendenciát, továbbra is az a céljuk, hogy alacsony szinten tartsák a lopások számát. Míg 2010–11-ben 600–700, 2012-ben 550, 2013-ban – közvetlenül a fémtörvény életbe lépése előtt – 330 esemény történt évente, addig 2014-ben 65-re visszaesett, 2015-ben 60, 2016–17-ben pedig kevesebb mint 30–30 kábel- és fémlopás történt. Az igazgatóság úgy tájékoztatott: tavalyelőtt tizenkettő és tavaly is mindössze tizenkilenc ilyen jellegű bűncselekményt regisztráltak országosan.