Rengeteg adományt kapunk, már annyi holmink van, amivel három kisboltot meg lehetne tölteni

– árulta el Furcsa Józsefné elnök.

– Egy külön lakást bérelünk raktározási célra, ott háromszáz doboznyi adomány várja a sorsát. Legnagyobb mennyiségben női ruháink vannak, felsők, kardigánok, pulóverek, de akad sok gyerekholmi is, a férfiruha a kevesebb. Kabátból nincs sok, most van a szezonja, így kelendőek. Nagy a kereslet háztartási eszközökre, mikrohullámú sütőtől a diódarálón át a kávéskészletig, így ilyen jellegű adományokat most is örömmel fogadunk.

Az üzlet négy megváltozott munkaképességű embernek ad munkát, ők kettesével, délelőtti-délutáni váltásban dolgoznak, szombaton pedig önkéntes alapon az egyesület elnöke áll be eladónak. A dolgozók bérét pályázati forrásból biztosítják.

– A bolt nemcsak elárusítóhely, hanem kis közösségi térként is funkcionál. Sokan bejönnek beszélgetni, információt kérni – mutatott rá Furcsa Józsefné. Azt is elárulta, ők is találkoznak azért meglepő emberi viselkedéssel.

– Volt például olyan vevőnk, aki megvett egy bundát, majd szakadtan visszahozta, reklamálva az állapotát. Pedig garantáltan nem árulunk szakadt holmit, rossz állapotút be sem veszünk, de még a cipzárat is kicseréljük, ha gond van vele, a gombot is felvarrjuk. A boltban viszont van kamera, a felvételeket visszanézve kiderült, hogy nem mondott igazat a vevő – idézte fel Furcsa Józsefné.

– De ha bejön valaki, hogy nagyon nagy szüksége lenne valamilyen ruhaneműre, de még ezt az alacsony árat sem tudja kifizetni, azon is segítünk. Volt már, hogy ingyen is odaadtam valamit, de azt elvárjuk, hogy legyen velünk egyenes az illető. A múltkor pedig egy fiatalember szájmaszkot keresett, amit ugyan nem árulunk, de épp volt nálam FFP2-es, így neki is tudtam segíteni.

Mint az elnök összegezte, sikeres az üzletük. Részint, mert a fölösleges, de használható holmik nem a kukában végzik. Másrészt az olcsó árukkal segítik a rászorulókat, egyúttal az egyesület munkalehetőséget is tud biztosítani a megváltozott munkaképességűeknek.