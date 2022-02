Nándi bácsi nagyon boldog, és hálás annak a sok embernek, akik támogatják – mesélt a nehéz helyzetbe került rokkantnyugdíjas jelenlegi helyzetéről Tordáné Mátyus Emese.

A Szolnok Segít program koordinátora elmondta: az a közeli kisbolt, melybe a férfi gyakran betér, ruhagyűjtést indított számára.

Ez is nagyon fontos neki, hiszen életkörülményei miatt nem gyakran tud tisztálkodni

– hangsúlyozta.

Mint azt korábban megírtuk: a korábban közfoglalkoztatottként dolgozó, ma már rokkantnyugdíjas Lendvay Nándor jelenleg saját, rossz állapotú fáskamrájában húzza meg magát, ugyanis házát – mely korábban kigyulladt – életveszélyessé nyilvánította a hatóság. Az épületet el is kezdték bontani, ám a vállalkozó félbehagyta a munkálatokat, a porta pedig ott maradt az építési törmelékkel és a ház torzójával. Nándor viszont a telkén szeretne maradni, ha lehet, a kamránál egy kicsit komfortosabb lakókocsiban. Cikkünk és a nyilvánosság nyomán számtalan felajánlás érkezett, hogy a 62 éves férfi vágya teljesülhessen.

Közel hatszázezer forint gyűlt már össze, emellett két felajánlás is érkezett, hogy kipótolják a pénzt, ha szükséges a lakókocsi megvásárlásához. Jelenleg a kereskedésekben nézelődünk, ugyanis mi csak számlára tudjuk megvásárolni a lakókocsit. Úgy gondolom, ez egy-két héten belül sikerülhet is

– tette hozzá a koordinátor.

A gyűjtéshez az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott.

– Láttuk az újságban a felhívást, és úgy gondoltuk, segítenünk kellene – számolt be róla dr. Sziráki András elnök. – Beszéltem a kamarai alkalmazottakkal, őket is megérintette a férfi helyzete, így hamar gyűjtésbe kezdtünk. Eddig nyolcvanezer forintnál tartunk, ami megbecsülendő, hiszen a kispénzű munkatársaink adták össze. Ez is azt bizonyítja, hogy együttérzőek az emberek, ha nehéz sorsokkal találkoznak. Nyilván, ennyi pénz nem oldja meg Lendvay Nándor helyzetét, de úgy vélem, fontos, hogy ezzel is példát mutassunk, ráirányítsuk a figyelmet, hogy vannak olyan embertársaink, akik segítségre szorulnak. Reméljük, hogy követőkre találunk, hiszen vannak még hasonlóan nehéz helyzetben élő emberek – adott hangot bizakodásának dr. Sziráki András.