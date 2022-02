Kicsit nyugodtabb vagyok, túl vagyunk az ebéden, szerencsére nem történt baj – sóhajt egy nagyot Hornischer Anikó beszélgetésünk legelején. Tomika édesanyja magyarázatképpen hozzáteszi: a jelenlegi helyzetben ez okozza a legnagyobb félelmüket, Tomi ugyanis nyelési problémákkal küzd.

De ugorjunk vissza egy kicsit az időben... Nagyjából négy éve annak, hogy Galó Tomi megkapta az SMA1-es diagnózist. A szolnoki kötődésű család élete egy pillanat alatt megváltozott, a szülők az első perctől kezdve, minden erejükkel azon fáradoztak, hogy fiuk a legjobb ellátásban, terápiákban részesüljön. Négy havonta kapja a Spinraza kezelést, január végén történt a tizenötödik beavatkozás. Mindezek mellett hetente háromszor-négyszer jár hozzá gyógytornász, és mi is alaposan beletanultunk már a módszerekbe, méretpontos eszközeink vannak, melyekkel itthon is fejleszthető Tomi. És logopédus is foglalkozik vele, ami számunkra nagy dolog, hiszen először azt mondták az orvosok, hogy beszélni se tud majd megtanulni, most pedig be sem áll a szája – meséli mosolyogva Anikó.