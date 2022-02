A csa­taszögi önkormányzat tulajdonába került egy külterületi, 1587 négyzetméteres ingatlan.

– A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től kerestek meg, hogy a szóban forgó állami területet ingyen átruháznák az önkormányzatra – idézte fel Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

– A terület ugyan közigazgatásilag hozzánk tartozik, de Hunyadfalva közelében található, ráadásul az ott élők tartják rendben. Valamikor szemétlerakó volt, ők intézték a felszámolását, azóta is ők kezelik, illetve intézik az évenkénti kötelező talajvizsgálatot. Ezért is gondoltam úgy, hogy ezt a területet továbbadjuk nekik. Ezt a javaslatot a képviselő-testület is elfogadta.