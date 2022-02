– Ígéretes évnek nézünk elébe – vetítette előre Gávris Szabolcs, a szolnoki CasaNetWork ingatlaniroda vezetője.

– Az ingatlanpiac változatlanul pörög. Továbbra is erőteljes a vásárlási kedv, amit jelez, hogy a leginkább keresett ingatlanokból kezd kifogyni a piac. Ha megnézzük például az ingatlanbazar.hu gyűjtőoldalt, mindössze 105 eladó szolnoki ingatlant találunk, ami egy megyeszékhelyhez képest alacsony szám. Ez is azt mutatja, nehezen lehet hozzájutni jó állapotú ingatlanokhoz. A portálon új építésű szolnoki ingatlanból csupán tízet kínálnak, ugyanis gyorsan elkelnek. Az építési helyszínen felállított transzparenseken ugyanis már jó előre megvételre kínálják a lakásokat, amikre nagyrészt akad is vevő, mire megtörténik az átadás. A vásárlók anyagi háttere is adott most.

Bejött időközben a zöld hitel: a magas energiahatékonyságú, azaz legalább BB energetikai besorolású új ingatlan vásárlására vagy ilyen ház építésére igen alacsony kamattal kínálnak hitelt. A zöld csokkal együtt akár 70 millió forinthoz is hozzá lehet így jutni, ami szintén nagyban növeli a vásárlási hajlandóságot.

Ráadásul most a lakosság jelentős pluszpénzekhez jut a különböző kedvezmények révén, gondoljunk csak az szja-visszatérítésre, a családi adókedvezményre vagy a fegyverpénzre. Ezen összegek egy része szintén az ingatlanpiacot fogja erősíteni. És jelentős pénzekről van szó, magasabb jövedelmű szülők fejenként 500–800 ezer forintot is visszakaphatnak, ami egy hitelfelvételnél akár az önrészt is biztosíthatja. Az emberek alapvetően pozitívan tekintenek az elkövetkező időszakra, így bele mernek vágni a költözésbe, otthonteremtésbe. Mi azt tapasztaljuk, hogy szinte alig tudjuk kielégíteni a keresleti igényeket – árulta el az ingatlanszakember.

– Az ingatlaniroda igénybevételével eladásra kínált lakásokból szinte nincs az a mennyiség, amit most ne lehetne értékesíteni. És még nem is beszéltünk a befektetési célú ingatlanvásárlókról, akiknek szinte alig jut lakás vagy ház.

Gávris Szabolcs elmondta: változatlanul a belvárosi két-három szobás lakások a legkelendőbbek, a családi házak közül pedig a földszintes, nem túl régi építésű lakóingatlanok, ez utóbbiból is gyakorlatilag korlátlan mennyiségűt tudnának eladni.

A Szolnok környéki települések piaca egyre jobban feltör, például Szajol, Tószeg, Rákóczifalva egyaránt népszerű. De Tiszajenő is nagyon jön föl, vagy a már Pest megyéhez tartozó Törtel vagy Jászkarajenő. Kifejtette: az M4-es út átadásával megugrott az érdeklődés a környékbeli települések ingatlanjai iránt, elsősorban nem is a helyieknek köszönhetően. Sokan Pest megyéből költöznének át. A főváros az út révén akár egy órán belül elérhetővé vált, egy fővárosi ingatlan árából pedig itt egy nagy méretű családi házat tudnak vásárolni úgy, hogy jelentős összeg marad a zsebükben, amit másra fordíthatnak.

Bár még év elején járunk, az is megfigyelhető, hogy a vízparti ingatlanok piaca sem torpant meg, az enyhe tél miatt pedig arra lehet számítani, hogy sokkal korábban érezhető lesz a forgalom szezonális megugrása.

Mélyen zsebbe kell nyúlnunk a belvárosi lakásokért

Szolnokon a jó állapotú belvárosi használt, felújított lakások négyzetméterára 450–500 ezer forint körül mozog. A jobb minőségű téglalakások 500 ezer forint/négyzetméter áron értékesíthetők. A panellakásokért 350–400 ezer forint/négyzetmétert kérnek átlagosan. Az ingatlanszakember elmondta: a kis lakásokat négyzetméterárra vetítve drágábban lehet eladni, persze az árat az is befolyásolja, hogy melyik emeleten található, van-e lift, milyen az épület állaga.