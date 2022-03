Nagyon fontos, hogy megünnepeljük a hölgyeket, ráébresszük magunkat, hogy a családi gazdaságok összetartó erejét a gazdaasszonyok adják – idézte fel köszöntőjében Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, aki közzétett egy kérést is: arra kéri a gazdaasszonyokat, hogy írják le a családi hagyományokat, általuk, családtagjaik által átélt történeteket, ezek ugyanis összegyűjtve egy kiadványban is megjelenhetnek. Azt is megjegyezte, jelentős változás előtt áll az agrárium, melyre fel kell készülni.