Február 10-én szoktunk kezdeni a fóliában, ez idén sem történt másként, ugyanakkor az előző hónaphoz képest sokkal hidegebbek az éjszakák. Rendszeresen fagy is, ezért fűteni kell, napközben meg szellőztetni, mert 30–32 fok is lehet a sátorban. Idén is a paprika, paradicsom, uborka, saláta és karalábé magvetésével kezdtük, szépen növekszenek. Már a paradicsom át is lett tűzdelve, dolgozunk tehát rajta, hogy minél előbb ehető termés kerüljön a vevők asztalára – kezdte Krokavecz László őstermelő, családi gazdálkodó, aki szólt arról is, hogy a vetőmagárak jócskán megemelkedtek.



– Például egy szem uborkamag tavaly januárban 110 forintba került, most 130-ba. A paradicsom 40–60, a paprika fajtafüggő, 20–60 forint között mozog szemenként. Ezekből 6-8 ezer palánta van jelenleg, amiket a fóliákban nevelünk. Igyekszünk minden esetben magyar vetőmagot vásárolni. Ráadásul szerves trágya használatával termesztünk, tavaly például a paprikát permetezés nélkül tudtuk felnevelni.



Tavaly a mángolddal próbálkoztunk. Bár itt, a kunság közepén azért még nem érintette meg annyira a reformkonyha az embereket. Nem meglepő módon errefelé a pörkölt a legelterjedtebb, de van egy réteg, amely próbál nyitni az egészségesebb, változatosabb étrend felé, és ők keresik ezen zöldségfélét is. Idén lesz cukkini, főzőtök, paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, mángold, cékla, zeller, uborka, többféle hagyma, retek, saláta, karalábé és saláta. A család számára, mintegy kísérletképpen, valamennyi édesburgonyát is elvetünk majd.

– folytatta László.



– Úgy tapasztalom, a koronavírus óta jobban vásárolnak ismerős termelőtől, mert a zöldség egyfajta bizalmi termék. A környező piacokon már ismernek bennünket, a fűszerpaprika-őrleményünket nagyon szeretik – mondta a szakember.

– Bár a saláta és a retek eléggé hidegtűrő, jó lenne végre, ha eltűnnének az éjszakai fagyok és kiültethetnénk őket, mert a palántanevelőben is kell a hely. Három-négy hét múlva szabad földön vetünk némi salátát, meg káposztafélét. A paprika, paradicsom kiültetése május 10-e utánra tehető, remélhetőleg fagymentes időben. Azáltal, hogy folyamatos a fűtés a fóliákban, húsz-harminc százalékkal nőttek a költségeink, de a február valamennyit kompenzált, mert kevesebbet kellett fűteni, mint most. A termékeinket magam hordom a kenderesi, kisújszállási és karcagi piacra, mert szeretek találkozni a vevőkkel. A piacokon alig látni 40 év alatti vásárlót, a fiatalok megszokták a bevásárlóközpontokat, ám ez nem csak az ő hibájuk. Ennek van marketingoldala is, ahogyan a piaci infrastruktúra szintén hagy kívánnivalókat maga után, még ha itt voltak is előrelépések az utóbbi időben.

A piacokon ugyanazt az infrastruktúrát kellene nyújtani a vevőknek, mint egy bevásárlóközpontban, és akkor visszajönnének a termelőkhöz vásárolni, és nem a multikhoz járnának az emberek. Az idősebb korosztály az, amely szeret piacon vásárolni, és számára fontos a termelő személyes ismerete

– vélekedett Krokavecz László.