Az elmúlt 12 évben számos kihívással néztünk szembe. Gazdasági válsággal, migrációval, járvánnyal és háborús helyzettel egyaránt. Ennek ellenére gyarapodott az ország, és benne Jász-Nagykun-Szolnok megye. Elkészült az M4-es gyorsforgalmi út újabb 27 kilométeres szakasza, megújult a Szolnoki Művésztelep, átadták a Véső úti atlétikai centrumot és strandfürdőt. Emellett a jövőben is sok beruházás valósul meg. A Szigligeti Színház felújítása most zajlik, és újjászületik a helyi várkerület is

– részletezte az államtitkár.

Majd hozzátette, a kormány a későbbiekben is minden támogatást megad ahhoz, hogy fejlődjön a térség.

A programon ezt követően Szalay Ferenc polgármester fejtette ki gondolatait, aki a kormány kultúrapártoló intézkedéseit emelte ki. Mint mondta, az állam a GDP 1,3 százalékát fordítja közművelődésre, kultúrára, mely igen jelentős forrást takar.

– Amit az elmúlt tizenkét évben a magyar kormány felépített, komoly érték. Ma, a két éve tartó pandémia és a mellettünk zajló háború nagyban meghatározza az életünket. Ezekben a pillanatokban érzékelhetjük igazán, hogy mennyire fontos a higgadt, józan gondolkodás – vette át a szót a térség országgyűlési képviselője.

Dr. Kállai Mária zárszavában felidézte, Szolnok és környéke egyaránt kivette a részét az adományozásból, és az Ukrajnából érkező háborús menekültek ellátásából.