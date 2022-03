Támogatás 40 perce

A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola fennmaradásáért fogtak össze Túrkevén

Nehéz helyzetbe került a túrkevei központú Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény megmentéséért, az oktatás fennmaradásáért fogtak össze most a városban, helyi civil szervezetek állnak mellé, az önkormányzat és a térség elöljárói is támogatják a segítő kezdeményezést. A közeljövőben egy jótékonysági bált is rendeznek az intézmény megsegítésére.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

– Tulajdonképpen egy gálaműsort szerettünk volna rendezni annak érdekében, hogy a bevételekből némi támogatáshoz jusson az intézményünk. Az önkormányzat azonban felkarolta a kezdeményezésünket, az esemény így nőtte ki magát egy egész estés jótékonysági bállá. Én és kollégáim már előre köszönöm a támogatásokat és természetesen az előkészületekben való segítséget – hangsúlyozta mindenek előtt Kézsmárki János.

A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője hozzátette, sajnálatosan valóban nagy szükségük a segítségre.

– A Keviföld Alapítvány fenntartásában áll az iskola, több mint húsz éven keresztül teljesítjük az alapítványi küldetésünket. Az elmúlt időszakban sajnos egyre nehezebb helyzetbe kerültünk. Az állami támogatás gyakorlatilag a bérekre elegendő, a dologi kiadásokat önerőből kell fedeznünk, és mondhatom, hogy kezdjük a tartalékainkat felélni – foglalja össze röviden a helyzetet az intézményvezető.

Kézsmárki János kiemelte, hogy az elmúlt két esztendő csak „rátett” a már egyébként sem egyszerű állapotra.

– Bizony a járvány nagyon rányomta a bélyegét az elmúlt két tanévünkre. A tanulói létszám csökkent, új tanulókat nagyon nehéz toborozni. Vannak családok, akik nem tudják vállalni az, egyébként nem magas tandíj fizetését sem. És más módon is érezzük a pandémia hatását – mondta el. Az iskola kollektívája természetesen ezekkel a nehézségekkel együtt is teszi a dolgát. A túrkevei központú, hat telephellyel – Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Törökszentmiklós, Tiszatenyő és Tiszapüspöki – működő intézményben három tanszakon tanulhatnak a diákok. Így képzőművészet-grafika, társastánc és néptánc szakok várják a hallgatókat.

– Akár tanév közben is örömmel és szeretettel várjuk a leendő diákjainkat, a jelenlegi százhetvenöt tanulónk mellé. Mi a magas színvonalú oktatás mellett folyamatosan igyekszünk biztosítani számukra a bemutatkozási lehetőségeket, kiállításokat, táncbemutatókat szervezünk. Igaz, a pandémia ezekbe is „beleszólt”, remélem, hogy a jövőben már nem gördül ilyen jellegű akadály tanulóink és kollégáink elé – tette hozzá Kézsmárki János, aki azt is elmondta, hogy igyekeznek más intézményekkel együttműködéseket létrehozni, közös munkát szervezni a művészeti ismeretek továbbadása érdekében.

Hangulatos bál várja a támogatókat

A Túrkeve és a környező települések kulturális életében jelentős szerepet betöltő intézmény fennmaradásáért egy jótékonysági bált is szerveznek a városban. A március 19-ei eseménynek a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok lesz a helyszíne. A bál fővédnöke F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő lesz, védnökei pedig Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere lesznek. A bálon természetesen fellépnek az iskola növendékei is.

– Hálásan köszönjük mindenkinek, aki eljön. És azokat a támogatásokat is, amelyeket az intézmény számlaszámára kapunk, illetve köszönjük az egy százalékos felajánlásokat is – fejezte ki köszönetét Kézsmárki János, intézményvezető. A rendezvényen közreműködik R. Kárpáti Péter színész, műsorvezető.

