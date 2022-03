A fórumon dr. Lits József, a megyei VOSZ-elnök az előadása előtt utólag is köszöntötte 90. születésnapja alkalmából dr. Sziráki Andrást, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét, valamint Szalay Ferenc polgármestert, aki e napon töltötte be 67. életévét. Ezt követően a VOSZ működéséről, tevékenységükről, célkitűzéseiről tartott ismertetőt, kifejtve azt is, miért érdemes az érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet tagjának lenni.

Nagyon fontos, hogy a vállalkozások megfelelő forrásokkal rendelkezzenek működésükhöz és a különböző beruházásokhoz. A hitelhez jutásban nagy segítség a Széchenyi Kártya Program. Az elérhető hitelkonstrukciókat Varga Franciska, a KA-VOSZ Zrt. értékesítési vezetője ismertette. A COVID-járvány a vállalkozásokat is érzékenyen érintette, így mindenkit foglalkoztat, hogy szakértői szemmel mi várható ilyen téren a jövőben.

Magáról a vírusról, a megbetegedésekről, vakcinákról és a tesztekről a múlt évben területi Prima díjjal is elismert Rusvai Miklós virológus adott közérthető és részletes tájékoztatást. Elmondta, tapasztalható, hogy a vírus fertőzőképessége nő, de megbetegítő képessége csökken, így az ő véleménye is az, hogy szigorítások így szükségtelenek, a kötelező vakcinázást a jelenlegi járványhelyzet nem indokolja.

Májusig még lesznek fertőzöttek, addig tart a légzőszervi megbetegedések periódusa, nyárra a betegség átmenetileg megszűnik, de a vírus velünk marad és ősszel jelentkezni fog a náthával és az influenzával párhuzamosan, de várhatóan „besimul” a többi légzőszervi vírus közé.

Az új variánsok megjelenését azonban figyelemmel kell kísérni.

Az ukrajnai háború következményeit is megérzik a vállalkozók. A jelenlegi helyzetről, esélyekről Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást a maga szórakoztató, anekdotázós stílusában.