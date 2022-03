A kész munkát ikrei tizennyolcadik születésnapjára szeretné befejezni.

– A rokonokkal a Nagy családfáját is készítem, de már megvan az édesanyám –Tokaji – ága és a feleségemé, ő is ősi kun családból származik. Örülünk, hogy nem csak a levegőben lógunk, jó érzés, hogy itt, ehhez a földhöz több évszázada közünk van. Szeretek Kisújszálláson lakni, lett volna lehetőségem máshova elmenni, de nem akartam soha. Kutatásom során jött az ötlet, térképezzük fel városi szinten például az 1745-ös redemptio alkalmával készült névsorban szereplő betűkkel rendelkező családneveket (például A. Berényi, K. Farkas, K. Kovács, V. Nagy, Ú. Nagy, Sz. Nagy és a többi), a K. Nagyról például tudjuk, hogy az a Kötélverő rövidülést takarja, vagy az M. Szabó Miskolc környékét jelenti, a P. Nagy pedig – talán a rokonságomban is – a Pusztait.

A fenti névsor mellett jelentős forrásom az 1717-es újratelepülés utáni református anyakönyv és az 1786-os pacséri kitelepülési névsor.

– Az előnevek sok esetben foglalkozásokat – pásztor, szabó, polgári – is jelöltek megkülönböztetésképp. 1895-től van állami anyakönyvezés, innentől a református, a katolikus és az izraelita anyakönyvek mellett ezt is meg lehet nézni. Még a millenniumkörnyéki öt–tíz évet kell átnéznem, illetve 1953-at, amikor állami szinten eltörölték a megkülönböztető betűk használatát. Tudom, hogy vannak olyan kisúji családok, akik folyamatosan használják ezeket az előneveket. Dr. Ducza Lajos hívta fel rá a figyelmemet, hogy Kurucz János kisújszállási családtörténeti könyve is hasznos forrás, de kaptam 1700-as évekbeli anyakönyv-áttekintést is a megjelent felhívás kapcsán. Több olyan személlyel is felvettem a kapcsolatot, aki maga is tud átadni családnevekről információt – beszélt a részletekről a pedagógus.