– Az állatotthon továbbra is folytatja a korábbi évek munkáját, miszerint támogató partnereket keres, ennek apropóján jutottunk el a RepTárba is – magyarázta Lits László.

– Az állatotthon dolgozói igen komoly munkát végeznek azért, hogy megteremtsék a kutyák jóllétét. Nemrég egy apró, fémből készült kutyacsontot készítettünk, melynek megvásárlásával bárki támogathatja a Szolnok Városi Állatotthon Alapítványt. A csont alakú eszköz egy nyakörvre akasztható biléta, melyre a kutyus nevét és a gazdája telefonszámát rágravírozva könnyen beazonosítható az esetlegesen elkóborolt eb. Ennek segítségével a szerencsés megtaláló könnyen segíthet a gazdához visszajuttatni az állatot.

A kutyacsont alakú medált bárki megvásárolhatja a RepTár épületében 2600 forintért, melyből 500 forinttal automatikusan a Szolnok Városi Állatotthon Alapítványt támogathatja.

– Intézményünk 2017-óta állatbarát múzeumként üzemel, ezzel elkötelezte magát amellett, hogy nemcsak humán látogatókat, hanem az állatokat is szívesen befogadja – taglalta Kovács Ákos, a RepTár ügyvezető igazgatója.

A Segíts az állatotthon lakóin elnevezésű akció keretében csatlakoztunk a kampányhoz, hiszen lehetőségünk van a nyakörvre helyezhető medált gravírozni is. Az intézménynek van egy saját macskája is, amely a Puma névre hallgat. Az ő nyakában lévő biléta is azt a célt szolgálja, hogy könnyen megtalálhassuk a névvel és telefonszámmal ellátott nyakörvön keresztül.