Kötelező érvényű emberi hozzáállásnak kellene lennie a bajba jutottak megsegítése. Nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – szögezte le elöljáróban a szolnoki fogorvos.

Dr. Abkarovics Eduárd szülei a Kárpátmelléki régió legnagyobb városában, a közel 250 ezer lelket számláló Ivano-Frankivszkban telepedtek le, anno. Eduárd és bátyja is itt született. Édesanyjuk ruszin származású, az édesapa pedig kárpátaljai magyar, pontosabban munkácsi. Utóbbi 1937-ben az akkor még Csehszlovákiához tartozó magyar városban látta meg a napvilágot, amely ’38-tól ’44-ig „visszatért”, hogy aztán a második világháború végén a Szovjetunió, annak felbomlása után, 1991-től pedig Ukrajna része legyen. A szülők és a legidősebb fiú ez időtájt telepedett át a rendszerváltozás alatt álló Magyarországra, míg Eduárd azért maradt még egy ideig Ukrajnában, hogy befejezze az orvosi egyetemet. Később ő is követte a családot Magyarországra. Az első munkahelyem Öcsödön volt, a falu körzeti fogorvosa lettem. Innen kerültem a szolnoki Hetényi Géza kórházba, aztán pedig önálló praxisom is lett a jászkunsági megyeszékhelyen. Mindeközben saját családot alapítottam, feleségemmel három kamasz gyermekünket neveljük. Egyébként párom, Renáta az, aki az általunk elindított adománygyűjtő és szállító akció szíve-lelke, főszervezője – avatott bele magánéletének részleteibe is a fogorvos.

– Nem ülhetünk tétlenül a kényelemben, míg másoknak fedél sincs a feje fölött, s az életükért menekülve fáznak és éheznek – vette át a szót dr. Abkarovicsné Simkó Renáta.

– Eduárdnak közeli rokonai is élnek a háborús övezetben. A telefon- és internetvonalakon keresztül elérhetetlenné váltak, aggódunk értük.

A férjem egyik unokatestvérét pedig még a háború kitörése utáni első napokban besorozták, azóta semmit sem tudunk róla. Két egyetemi hallgatótársa pedig a közelmúltban elhunyt a harcok alatt.

– A segítségnyújtás azonban nem érhet véget a rokonoknál és barátoknál. A szükségállapotban mindenki másnak, ismeretlen, szerencsétlen sorsú embernek kell valamilyen támaszt nyújtani ebben a helyzetben. Nálunk már nagyobbacskák a gyerekek, s bár közvetlenül nem vonjuk bele őket az akcióinkba, ám magukat érzékenyítik az által, hogy érdeklődnek a hadiállapot és a menekültek felől – magyarázta Renáta.

Az Abkarovics házaspár a múlt hétvégén a szolnoki vasútállomáson fogadta a menekülő csoportokat, akik egy részét a tiszaligeti táborba helyezték el. Már akkor szendvicsekkel, melegruházattal látták el a rászorulókat, akik között, elmondásuk szerint, gyerekek, fiatalok és nők voltak a legtöbben. Érthető is a kor és nem szerinti megjegyzésük, hiszen az ereje teljében lévő ukrán férfiak majd’ mindegyike bevonuló parancsot kapott… Néhány nappal ezelőtt már egy akkorra összegyűlt adományfuvarral jártunk az ukrán határnál. A következő utunkat jövő hét szerdájára tervezzük, addig gyűjtjük a felajánlásokat Renáta +36-70/340-9535-ös mobilszámán, illetve az [email protected] e-mail címen keresztül. A leghasznosabb adomány a tartós élelmiszer, főleg azonnal fogyasztható konzervélelem, továbbá gyermekruházat, pelenka, női higiéniai termékek, pokrócok, takarók, s leginkább matracok – jelezték az információk szerint a menekülők számára legszükségesebben várt adományok csoportját Abkarovicsék, akik a jövő héten akár kamionnyi felajánlást is elszállítanak a határhoz.