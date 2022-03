A szervezők felhívták a figyelmet, hogy azokra is gondoltak, akik szeretnék kipróbálni az átmenetet a videójátékok és a testmozgás között. A helyszínre ugyanis olyan sportjátékokat is elhoztak, amelyekben egész testes mozgással kell részt venni. Megtalálták a számításukat azok is, akik a hagyományos játékokat részesítik előnyben, hiszen az expó területén egy társasjáték-sarkot is kialakítottak.