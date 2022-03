Az elmúlt tizenkét év a válságok időszaka volt, amelyben a pandémia is hatalmas kihívások elé állította a világot. Még a legnagyobb és legerősebb országok egészségügyi rendszere és gazdasága is megroppant a nehézségek súlya alatt – emlékeztetett Szijjártó Péter a Radius Signage Kft. 2-es számú üzemének átadásán, kedden Jászapátin.

A külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy komoly globális hiány alakult ki az ellátórendszerek működéséhez szükséges alapvető eszközökből, így beszerzési hajtóvadászat indult például a maszkokért, az orvosi védőruhákért vagy a lélegeztetőgépekért.

– A világjárványnak az egyik legfontosabb tanulsága, hogy ha egy ország nem rendelkezik azokkal a stratégiai képességekkel, amelyeknek a megléte békeidőben talán logikátlannak tűnik, akkor, amikor baj van, kiszolgáltatott lesz és másokon múlik majd, hogy túlél-e egy ilyen krízishelyzetet.

Hazánk mára biztonságban van. Ha egy újabb vészhelyzet állna elő, akkor Magyarországon elő tudjuk állítani azokat az eszközöket, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megvédjük az emberek egészségét. Hamarosan az oltóanyag-gyártási kapacitások is kiépülnek és az orvosi eszközök gyártásában szintén haladunk az önellátás irányába – fogalmazott. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Radius Signage Kft. gyorsan reagált a világjárvány által kialakult helyzetre.

Új termékcsoportok kifejlesztésének és a beruházásnak köszönhetően a vállalkozás képessé válik orvosi, műtőben is alkalmazható eszközök gyártására.

Az értékteremtő projekt részleteit Borbás Ferenc cégvezető ismertette az ünnepélyes üzemavatón.

– A cég fejlődését rövid időre megtörte a Covid-19 járvány, de gyorsan tudtunk reagálni a helyzetre. Egy-két hét alatt átálltunk krízistermékek gyártására, online értékesítésre. A különleges helyzet kiélesítette túlélési ösztöneinket. A kedvező gazdasági környezet, a pályázati lehetőségek, így az általunk elnyert HIPA versenyképesség-növelő támogatás új lendületet adott terveinknek. A támogatás segítségével az eddigi bérelt telephelyünket megvásároltuk és hozzá csatoltunk még környező ingatlanokat, így összesen közel 15 ezer négyzetméteres ingatlant hoztunk létre, amelyben 1000 négyzetméteres gyártócsarnokot és egy 350 négyzetméteres iroda és szociális épületet létesítettünk – mondta Borbás Ferenc.

A beruházás keretében megvalósult fejlesztés értéke 650 millió forint, melyből közel 250 millió forint kormányzati támogatást kapott a vállalkozás, így segítve 63 munkahely megőrzését Jászapátin. A cégvezető arról is szólt, hogy további fejlesztések is megkezdődtek, korszerűsítik az 1-es számú telephelyet. A most átadott üzemben külön keretből elindult egy 200 millió forint értékű porfestő beruházás. Pályázati forrásból modern fémipari gépeket vásároltak, robotokat állítottak be, a legmodernebb CAD/CAM szoftverekkel, gépészeti és építőipari szoftvercsomagokkal fejlesztették tervezőszoftveres kapacitásukat,

A helyi gazdaságot erősítő beruházást, a családi vállalkozás eredményeit méltatta a Jászság országgyűlési képviselője is.

A mai projekt a kormányprogramnak a tükörképe. Tíz év alatt egymillió új munkahelyet ígértünk és valósítottunk meg. Jászapátin is új munkahelyek létesültek, melyek megélhetést biztosítanak az embereknek. A városban ma már a mezőgazdaság mellett, az iparban is megtalálhatja számítását a munkavállaló. A kormány támogatásának, a családi vállalkozás hitének és akaratának köszönhetően egy nagyon komoly cégbirodalmat adhatunk át, ahol több mint hatvan ember kap munkát – osztotta meg gondolatait a honatya.