Mikor híre ment, hogy kitört a háború, rögtön munkához láttak a kunhegyesi reformátusok, erőfeszítéseiket pedig siker koronázta, több tonna adomány gyűlt össze.

A háború kitörésének hírével találkozva, még február 24-én írtunk egy levelet, melyben az egyházi intézmények dolgozóihoz, a presbitérium tagjaihoz és a helyi református közösséghez fordultunk. Arra kértük az érintetteket, hogy természetbeni vagy anyagi felajánlásaikat juttassák el a lelkészi hivatalba

– felelte hírportálunk érdeklődésére Nagy Kálmán református lelkész.

– Ettől kezdve folyamatosan érkeztek az adományok, megható mennyiség gyűlt össze – fűzte hozzá.

A közösség egy emberként mozdult meg, szép számmal előfordultak szívmelengető esetek. Például egy olyan négygyermekes családanya is felkereste őket, aki rendszeresen kap adományokat az egyháztól. Többen is voltak, akik úgy érezték – annak ellenére, hogy ők maguk is rászorulók –, hogy a maguk módján segíteniük kell. Ahogyan Nagy Kálmán fogalmazott: ezt az érzést, ezt a megtapasztalást nem lehet szavakba önteni.

– Több mint két tonnányi tartós élelmiszert juttattunk el a Magyar Református Szeretetszolgálat ebesi gyűjtőközpontjába, emellett jelentős mennyiségű ruhaneműt. Az adományszállítmányt két kárpátaljai református gyülekezetnek címkéztük: az egyik a Beregszásztól néhány kilométerre fekvő Makkosjánosi, amely fogadott testvérgyülekezetünk, a másik pedig a beregsomi közösség – részletezte a lelkész.

Váradi László tiszteletes pedig két mázsa élelmiszerrel utazott el szülőfalujába, Barabásba, ami határátkelőhely. Az ottani iskolában és művelődési házban fogadják a menekülteket

– jegyezte meg.

Mint megtudtuk: a kunhegyesi református közösség által összeállított szállítmány lisztet, cukrot, étolajat, konzerveket, gyermek vitaminitalokat, tisztálkodási szereket, egészségügyi papírárut, ruhaneműt és gyermekápolási szereket tartalmazott. Igyekeztek hasznos termékekkel segíteni a menekülteket és az őket fogadókat.

Nagy szerepet vállalt az adományok gyűjtésében, rendszerezésében és feldolgozásában a Kunhegyesi Református Egyházközség Nőszövetsége. Hat-nyolc hölgy végezte a beérkező felajánlások listázását, válogatását, rendszerezését és csomagolását.

– Nem volt kérdés számunkra, hogy részt veszünk-e a munkában – jelentette ki Kis-Vén Jenőné, a helyi református nőszövetség elnökhelyettese.

Rendszeresen kivesszük a részünket a munkából, legyen szó virágültetésről, templomtakarításról, terítésről vagy felszolgálásról. Abban segítünk, amiben éppen szükség van ránk

– fűzte hozzá.

A Kunhegyesi Református Egyházközség Nőszövetsége idén ünnepli tizedik születésnapját, tagjainak száma harminc fő körül mozog. Egyre többen csatlakoznak hozzájuk, ami annak köszönhető, hogy jó közösséget alkotnak. Ha tehetik, sokat kirándulnak, legutóbb Budapesten jártak. Nagy Kálmán úgy jellemezte őket: a nőszövetség a gyülekezet legaktívabb közössége, amelyre mindig lehet számítani. Nemcsak léteznek, hanem terhet is vállalnak.