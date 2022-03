Kis- és nagytestű kutyák egyaránt kóborolnak a tiszazugi települések utcáin. A homoki Bendák-Kiss Kitti közel tíz éve döntött úgy, hogy gazdihoz segíti a jobb sorsra érdemes állatokat. Udvarukon számtalan kennel sorakozik, melyek szinte minden alkalommal tele vannak. A cibakházi Zámbó Brigittával közösen hívták életre tavaly a Mancsőr Állatvédő Egyesületet.



– Szinte folyamatosan tele vannak a kennelek, és sorra érkeznek a hívások, hogy mely utcákon láttak kóbor ebeket. Nagyon sok a kidobott alom, azok nevelgetése hatalmas összeg.

Támogatók segítik az egyesület működését, de még így is szűkösek a forrásaink

– mondta Bendák-Kiss Kitti.



– Egyre rosszabb a helyzet, a napokban egy hölgyet a saját portáján harapott meg egy gazdás kutya, ami nem volt oltva. Mindenki tudja, hogy kié, mégsem tesznek ellene. Az ebösszeírás sem volt igazán sikeres. Többször fordul elő, hogy gazdás kutyák tizenötösével járnak falkában, mégis mi kapjuk a kritikát, hogy hol vannak ilyenkor az állatvédők, pedig azokkal az ebekkel nem nekünk kellene foglalkozni – fejtette ki.

A kóborló kutyák biciklisekre, járókelőkre, de még gyerekekre is támadnak. Nemrégiben ivartalanítási programot tartottak Cibakházán, de nem éltek vele túl sokan, rendkívül nagy a szaporulat.– A gazdik, bár őket nem igazán lehet így hívni, azt látják megoldásnak, hogy a határba kiteszik a kölyköket, folyamatosan szedjük össze őket, többségüket tápszerezni kell, most is van két cumis és egy fekete fehér keverék – számolt be tapasztalatairól Bendák-Kiss Kitti.



Brigitta és Kitti portáján egyszerre tizenöt-húsz kutya van, amíg viszont nincs jelentősebb anyagi támogatás nem tudnak újat vállalni. Tavaly százhatvan ebet gazdásítottak, hatvanat továbbadtak különféle szervezetekhez.

Bendák-Kiss Kitti Fotó: Beküldött fotó

– Az okot nem ismerjük, de december óta nehéz gazdát találni, hirdetünk gyönyörű kiskutyákat, amik szerető otthonra vágynak, de nem igazán akad jelentkező – vázolta a problémát.



A helyük tehát egyre szűkösebbé válik. Cibakházán a település határában egy magánszemélytől egy területet bérelhetnek, amíg össze nem gyűlik a pénz a vételárra.

Minden álmunk lenne, ha az összeg valóban rendelkezésünkre állna, ott ugyanis felhúzhatnánk egy ténylegesen működő menhelyet, karantén lehetőséggel. Így nem a családi házunknál, hanem a munkát és magánéletet különválasztva egymástól folytathatnánk tevékenységünket

– fejtette ki a terveket.



A Mancsőr Állatvédő Egyesülethez nemcsak ebek, hanem egyéb kisebb és nagyobb állatok is kerülnek. Nemrégiben egy lovat mentettek meg a levágástól. A ketrecekben nyuszik, csincsillák, madarak, mókusok és teknősök is helyet kapnak.