Vasárnap hivatalosan is birtokba vehették a gyerekek a Kiskulcsosi városrészen az új játszóteret, amely egy vállalkozói támogatásból valósulhatott meg éppúgy, mint a környezet rendezése – hangzott el Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is örömét fejezte ki, hogy a város ezen részén is van mostantól korszerű játszótér.