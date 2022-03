Szakmai fórummal kezdődött a helyi vállalkozók egyesületének hétfői rendezvénye a városi művelődési házban.



– A szervezetünk tiszaföldvári tagjaival minden hónap végén találkozunk, évente egy alkalommal nagyobb szabású, a térséget érintő eseményt szervezünk – mesélt az apropóról Cseuz Zsolt, a Tiszaföldvári Vállalkozók Egyesületének elnöke.



Az elkövetkező időszak pályázatairól hallgathattak előadást az érdeklődök, de szó esett az agrár és vidékfejlesztési programokról is. Mindemellett a vállalkozók és mezőgazdászok az aktuális pénzügyi lehetőségekről tájékozódhattak. Herczeg Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje a megvalósult beruházásokról számolt be, de kiemelte a terveket is.