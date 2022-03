„Őrizd a békét, ez a harc a létért, éld tovább életünk, így vigyázz rá”. Ezt énekeltük több háborúellenes dalunk egyikében, hosszú pályafutásunk alatt. És ez most sajnos nagyon aktuálissá vált. Ezért kell megvédenünk országunkat és a magyar emberek biztonságát. Jelenlegi országvezetésünk ezt a békét őrzi és védi, továbbra is a biztonságot akarja biztosítani számunkra.

Pap Rita és Bodnár Attila

Ezek nekünk most még a hivatásunknál is fontosabbak és mióta tart a háború, fellépést sem vállaltunk. Kérdezem: nem volt elég tanulságos az elmúlt mintegy 110 évben történt két világégés és megannyi értelmetlen „erőfitogtatás”, mondvacsinált okok miatt kirobbantott háború? Nos, az ilyen háborúkból nekünk magyaroknak ki kell maradni.

A magyar országvezetés semmilyen erőszakos, indulatos harci megmozdulást nem tett, és nem is áll szándékában, hanem békés jószándékkal befogadja a menekülteket. Mi nem bántottunk senkit és emberek meggyilkoláshoz nem fogunk hozzájárulni sem fegyverekkel, sem katonákkal. Ezt ne akarja kérni tőlünk senki, mert ez véleményem szerint két nagyhatalom háborúja, és a mi lelkiismeretes, bölcs országvezetésünk nem engedi, hogy belesodorjon minket a háborújukba bárki is. Megvédi és megőrzi a békét és biztonságot a magyar emberek számára. Jobb lenne, ha előbb, mint utóbb véget érne a háború és kiegyeznének a harcoló felek. Ezt nekünk viszont ki kell várni. Mi csak békés, diplomáciai, okos és ésszerű megoldásokkal „szólhatunk bele” ebbe a konfliktusba.



Nekünk magyaroknak most egy megfontolt, higgadt, bölcs és hatalmas, egységes, jóakaratú, országos embertömeg bizalmát elnyert, négy alkalommal megválasztott miniszerelnökünk van. Bízzunk ebben és a sorsban, hogy ennyiszer nem tévedhetett és most sem fog. És nem is szabad hagynunk, hogy veszélybe kerüljön életünk, biztonságunk és békénk.



Ezt azzal tudjuk segíteni, hogy mindannyian elmegyünk a választásra április 3-án, és megszavazzuk a békét és a biztonságos jelenlegi országvezetés folytatását.



Őrizd a békét ez a harc a létért! Kérlek hallgass a szívedre és szavazz... a békére!

Szerző: Bodnár Attila énekes