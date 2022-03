Egy ötezer négyzetméteres gyártó és logisztikai üzemet hozott létre a K9-Sport Kft. önerő és kormányzati támogatás felhasználásával. Mint a rendezvényen elhangzott, a kormány a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében százharmincöt millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette a vállalkozást.

- Örömteli pillanat a mai, hiszen egy hét évvel ezelőtt elinduló folyamat újabb állomásaként állhatunk itt – tekintett vissza köszöntőjében Ujvári Imre polgármester.

Hét évvel ezelőtt egy régi óvodaépületben mindössze néhány fővel kezdte meg működését a Julius-K9 tiszafüredi üzeme, majd az egykori gyógyszercsomagoló épületében folytatták a munkát, amelyet azóta kinőttek. Most újabb telephellyel bővül a tiszafüredi üzem, aminek az egész város és környéke örülhet, hiszen a bővítés új munkahelyek létrehozását is jelenti

– fűzte hozzá a városvezető, aláhúzva: egy olyan magyar tulajdonú vállalkozás legnagyobb hazai telephelyének ad helyet Tiszafüred, amely világszínvonalat képvisel.

Forrás: Ujvári László

A fejlesztés fontosságát hangsúlyozta F. Kovács Sándor, a Tisza-tó miniszteri biztosa is. Úgy fogalmazott: a Julius-K9 egykor kis magként kezdte, amely mára hatalmas fa lett. Meglátása szerint a vállalkozás példát mutat a fiataloknak, a következő generációnak, miszerint a magyarok is hozhatnak létre világmárkát, érdemes próbálkozni, érdemes megvalósítani az álmaikat. Méltatta a Julius-K9 társadalmi szerepvállalását, a társaság évek óta támogatja a helyi gyepmesteri telepet és a város rendezvényeit.

Sebő Gyula, a K9-Sport Kft. tulajdonosa idézte fel az idáig vezető hosszú utat és nehézségeket. Megköszönte a kormány támogatását, majd elmondta, hogy folyamatosan szerelik fel az új üzemegységet automata, modern gépekkel. A mostani, összesen kétszázhetvenegy millió forintos beruházásnak köszönhetően legalább hetven embernek fognak tudni folyamatos munkát és ezáltal megélhetést biztosítani.

Az átadóünnepségen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki tágabb kitekintést tett a magyar gazdaságot illettően. Úgy látja, a magyar gazdaság ma jóval ellenállóbb a válságokkal szemben, mint volt 2010 előtt. A magyar gazdaságpolitika a válság idején is bizonyított, a céljuk pedig továbbra is az, hogy a gazdaság több lábon álljon. Örömét fejezte ki, hogy egy újabb magyar vállalkozás látta úgy, érdemes befektetni a Nagykunság és a Tisza-tó térségében. A miniszterelnök-helyettes kitért arra is, hogy a mostani háborús helyzetben felértékelődik a biztonság minden formája, köztük a biztos megélhetés, a biztos egzisztencia.

Éppen ezért indítottuk el évekkel ezelőtt a nagyvállalati beruházási támogatási programot, mert nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az Európai Uniós támogatások csak korlátozott módon használhatók fel a magyar gazdaság megfelelő erősítésére. Bízunk abban, hogy a jövőben egyre több olyan magyar vállalkozás lesz, amely belenő a közép- és nagyvállalati kategóriába, amelyek számára ez a program elindult

– magyarázta.