A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakembere az elmúlt héten a kapitányság illetékességi területének mind a hét településén a Házhoz megyünk és a Police Coffee prevenciós kitelepüléssel várta az érdeklődőket – közölte hírportálunkkal a police.hu. A program célja, hogy a lakosok közvetlen tájékoztatást kaphassanak a bűnmegelőzési szakemberektől, feltehessék kérdéseiket és egy csésze kávé mellett felvilágosítást, tanácsokat kaphassanak, többek között a vagyon- és az áldozatvédelemről.

A kitelepülések során a prevenciós tiszt kiemelt figyelmet fordított az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékoztatásra. A téma kapcsán felhívta a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály által meghirdetett rejtvénypályázatra.

Az érdeklődők az úgynevezett romantikus-, telefonos-, illetve unokázós csalások elkövetési módszereivel kapcsolatban kaptak hasznos megelőzési tanácsokat.

A szakember tájékoztatást adott a 112-es segélyhívó szám és a Signal for Help segítségkérő kézmozdulat használatával kapcsolatban is.