Új helyre költözne a polgármesteri hivatal. Már korábban is pályáztak egy Béke utcai épület felújítására, ám akkor elutasították azt. Idén újra próbálkoztak, a Magyar Falu Programban adták be a dokumentumokat, hogy a patinás épület új köntösbe bújhasson. A temető előtti szakaszon a könnyebb megközelíthetőség kedvéért a járdát is korszerűsítik. A tervek szerint, ha megnyerik az összeget, a polgármesteri hivatal jelenlegi épületét idősotthonná alakítanák át.