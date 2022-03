– Persze mindig vannak rámenősebbek, vannak olyanok, akik szabálytalanul állnak meg. Nekik bizony, kulturáltan, de szoktam jelezni. A vitát persze kerülöm, de azért igyekszem „rendet is tartani”. Igazából annyit várok el másoktól, mint amit magamtól is – teszi hozzá.

Pista bácsi munkájában is ennek volt a híve, mindezt a beosztása is megkövetelte, hiszen az egészségügyben dolgozott. Korábban a fővárosban, aztán a szolnoki kórházakban volt a munkahelye.

– Szegeden születtem, éppen nyolcvan esztendővel ezelőtt. Aztán Karcagon éltünk, a fővárosban a János Kórházban kezdtem el dolgozni műtőssegédként. Aztán Szolnokra kerültem és hasonló munkakörben tevékenykedtem a Hetényiben, majd a MÁV Kórházban. Nyugdíjba mentem, és utána csatlakoztam a szolnoki polgárőrök csapatához. Örömmel csinálom ezt, voltam beosztva körzeti megbízott mellé is, most pedig szívesen „posztolok” a gyalogátkelőknél, és terelgetem a gyerekeket. Kedvem van, remélem, még sokáig lesz erőm is erre – mondja mosolyogva.

Vannak terveim is: még húsz esztendővel számolok

– teszi hozzá immár nevetve.

Szülővárosa, Szeged, fontos szerepet tölt be az életében

Détár István, aki március 16-án tölti be a nyolcvanadik életévét, Szolnokon él, manapság már egyedül. Fiatalon megnősült, született két fia, de a házasság nem úgy sikerült, mint tervezték, ezért elváltak a feleségével. Az egyik fia Martfűn él, mentősként dolgozik, neki két gyermeke van.

– A lány a Vargába jár, a fiú pedig Szegeden tanul egyetemen. Úgy tűnik, a másik Tisza-parti város újra és újra visszatér az életemben. Magam is szoktam még időnként Szegedre utazni, hiszen vannak ott rokonaim. Mondtam a családnak, hogy ha meghalok, akkor a hamvaimat szórják a Tiszába Szolnoknál és akkor „leúszok” Szegedre – mondja Pista bácsi, aki a rokonságot emlegetve még egy érdekességet is elárul:

– Állítólag Détár Enikő is a rokon! Na őt még mindenképpen szeretném felkeresni az életemben – teszi hozzá.