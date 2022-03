Munkalehetőség 1 órája

Elindult a Start-munkaprogram a tiszazugi településeken

Idén is március 1-jén indult el a Start közmunkaprogram. Akadnak tiszazugi települések, ahol az öt fős minimum létszám is alig jön össze, de vannak, ahol ennek többszöröse is munkába áll. A növénytermesztés és állattartás mellett esetenként a közterületek karbantartása is a dolgozók feladatai közé tartozik.

P. Pusztai Nóra P. Pusztai Nóra

Illusztrációfotó/Shutterstock

Csépán már évek óta tizenkét fővel indul március elején a Start közmunkaprogram. És bár vannak állandó tagok, egy részük folyamatosan cserélődik, így is munkalehetőséghez juttatva minél több embert a községben. Önerőből nem tudnánk a települést karbantartani, így mindenképpen hasznos, hogy évről évre elindíthatjuk a két alprogramot. Öt főnek a térkőgyártás a fő feladata, de besegítenek a szemétszedésbe, a többi hét az útkarbantartással, padkázással, parlagfűgyérítéssel foglalkozik – részletezte Pintér Csaba Gábor polgármester. Hozzátette: szakmunkást és traktorost nehéz találni, így ők leginkább állandó tagok a Start programban. Cibakházán a közfoglalkoztatási program részét képezi a mezőgazdaság, ennek keretében zöldségféléket állítanak elő, melyet elsősorban az önkormányzati konyhában használnak fel. Ám gondot okoz a létszámhiány, a korábban megkezdett gyümölcsfa telepítési programot is leállították, már alig tudnak munkaerőt biztosítani a fák gondozására. Tavaly huszonhét mázsa meggyet takarítottunk be. Termeltünk 201 mázsa burgonyát, 3 mázsa hagymát és majd 300 mázsa napraforgót. A konyhán fel nem használt termények értékesítéséből több mint 7 millió Ft bevétel származott. Közterületeken és a földeken kevesebb, mint 25 fő dolgozik. Ez a szám várhatóan 4-5 fővel csökken – tudtuk meg Hegyes Zoltán polgármestertől. Tiszakürtön birkákat tartanak, a sertéseket tavaly levágták, négyszáz csirke áprilisban érkezik, a tervek szerint négy választási malacot vásárolnak. Tavaly az anyakocánk elpusztult, idén azt is venni kell. Eddig zöldségeket termesztettünk a kisföldöt, most gyümölcsfákat ültetnénk, így ha évek múlva nem tudjuk indítani a Start programot, akkor a területek megmaradnak és a gyümölcsössel nem lenne annyi teendő – vázolta terveiket Dr. Kiss Györgyné polgármester. Tiszaföldváron is a létszám csökkenéséről számoltak be. A kertészeti fóliában tizenegyen, a szociális alprogramban huszonegyen, a betonelem gyártásban nyolcan vesznek részt. Évről évre csökken a behívásra alkalmas személyek száma – hangsúlyozta Béki József, a Tiszaföldvári Városüzemeltetés vezetője.

