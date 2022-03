A pedagógusok által összeállított sokrétű program ezúttal is élményalapú ismeretszerzéssel erősítette a diákok jász identitását, ugyanakkor megismerték a néprajzkutató értékőrző munkásságát. Ennek egyik eleme az „Eleink élete” című alkalmi kiállítás volt, melyet Szüle Katalin helytörténeti kutató tárgyaiból hoztak létre.



Jászkisér néprajzának gazdag tárgykultúráját interaktív foglalkozáson mutatták be a tanulóknak. Ezenfelül rajzversenyt és népdalversenyt is szerveztek.

A felső tagozatos diákok pedig Csete Balázs életéről szerzett ismeretekben mérték össze tudásukat. Megszervezték a „Csete Balázs nyomában” című osztályok közötti játékos, kalandokkal teli képzőművészeti vetélkedőt is.

Az emlékprogramok zárásaként az iskola névadójának sírjánál tisztelegtek az általános iskola dolgozói és tanulói.